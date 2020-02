Nuovo look per il parco San Gavino

Derudas: “La manutenzione era una nostra priorità”

Di: Antonio Caria

“La manutenzione del parco San Gavino era prioritaria per l'amministrazione ed è stato possibile programmarla in seguito all'assunzione degli operai del progetto Lavoras che ci hanno permesso di sopperire alla carenza di personale di ruolo”.

Sono queste le parole dell’Assessore ai Lavori Pubblici, Alessandro Derudas che ha voluto commentare i lavori verniciatura e sistemazione dei giochi per i bimbi e degli arredi urbani all’interno di uno dei polmoni verdi della città

“Le ventidue figure individuate dai nostri uffici e selezionate tra i disoccupati con un bando pubblico – queste ancora le sue parole – ci stanno permettendo di intervenire tempestivamente anche nelle scuole, nella stazione marittima e in altre zone della città dove si rendono necessari interventi sul patrimonio comunale, sotto il coordinamento del Settore Manutenzioni”.

“I giochi – conclude Derudas – sono stati dipinti con colori vivi che nascondono gli atti vandalici compiuti dai soliti incivili. Le panchine, sulle quali erano evidenti i segni di corrosione, sono state manutenzionate e le assi di legno mancanti in alcune di esse sono state sostituite. Un restyling è stato fatto anche sui cestini sparsi nel parco. Tra i progetti di valorizzazione del parco c'è anche il bando, di prossima pubblicazione, per l'assegnazione dei chioschi, a cui sta lavorando l'assessorato alle Attività Produttive. Presto, inoltre, inizieranno i lavori del secondo lotto della recinzione che ci consentiranno di realizzare una delimitazione decorosa anche negli accessi da via Indipendenza e piazza Marconi”.