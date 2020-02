Possibili emergenze da Coronavirus, l’Aou sposta il day hospital Oncologico

In settimana il trasferimento del centro Tao

Di: Antonio Caria

Il day hospital Oncologico dal terzo piano della palazzina di Malattie infettive è stato spostato al quarto piano del Santissima Annunziata. Ciò darà l’opportunità all’Aou di Sassari di mettere a disposizione le due stanze ad alto biocontenimento per l'isolamento dei pazienti situate proprio all'ultimo piano di Malattie infettive.

Inoltre i locali potranno così essere utilizzati per eventuali emergenze, come casi di pazienti con Coronavirus. Il reparto, che sarà attivo, è composto da 12 stanze, di cui tre per le terapie: due ospitano le poltrone terapia (per un totale di 15) e una 3 posti letto.

Per la settimana prossima, intanto, è previsto lo spostamento del Centro Tao (trattamento anticoagulanti orali) dal primo sottopiano del Santissima Annunziata al secondo piano del Palazzo Rosa, in via Monte Grappa.