Le “sentinelle dei rifiuti” in via Stamira a Pirri. Valerio Piga: “Tutti insieme per denunciare la vergogna che regna da mesi”

Un altro flash mob nel luogo della vergogna, una discarica di sporcizia a Pirri, nei pressi di via Stamira

Di: Alessandro Congia

“Ho iniziato da solo, ora mi trovo in compagnia di tanti “sentinelli dell'aliga”. Li ringrazio tutti. Non andare al mare o in gita in una giornata primaverile come oggi per interessarsi e difendere il bene comune è un grande gesto. Se purtroppo la città di Cagliari continua a riempirsi di aliga (rifiuti, n.d.r) e la giunta comunale non si affretta a trovare delle soluzioni adeguate, saremo sempre di più. Il malcontento generale da parte dei cittadini, giustamente, cresce”.

Eccolo Valerio Piga, portavoce di Arrosa Collettivo, insieme alle “Sentinelle dei rifiuti”, in piedi, con un libro in mano, in un insolito e tangibile flash mob contro chi sporca, contro chi abbandona costantemente i rifiuti, con una frecciatina verso le Istituzioni che – a detta di Piga – fanno poco per rimediare all’invasione delle discariche in periferia e nel centro urbano.

L’appuntamento davanti all’Eurospin di Pirri, nella rotonda di via Stamira, è solo uno delle tante iniziative già messe in atto dal sodalizio di “Arrosa Collettivo”, che da diversi mesi continua a “pattugliare” e a “Sentinellare” la città individuando le zone a rischio, con cumuli di spazzatura in ogni dove.

“242 giorni di sporcizia – spiega Valerio Piga - è la conta dei giorni dal momento che la giunta Truzzu si è insediata e giorno per giorno controllo se la città è migliorata e se ci sono ancora rifiuti abbandonati sparsi in città. Purtroppo la situazione è peggiorata e per pura provocazione faccio il sentinello dell'aliga (rifiuti, n.d.r.) da solo oppure in compagnia. Sono molto critico verso questo sindaco – aggiunge il portavoce di Arrosa Collettivo - perchè nonostante le promesse, la situazione non è migliorata e considero le azioni che sta attuando poco incisive se non nulle. Non abbiamo raccolto nulla perchè non è competenza nostra ma solo denunciato lo stato di degrado della città e l' inerzia da parte del Comune a risolvere questo gravissimo problema".