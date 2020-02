Francesco, detto “Big Jim”, uomo violento e possessivo: così ha ucciso la sua donna con una coltellata

Appassionato di culturismo, l’uomo già in passato era già finito nei guai per maltrattamenti in famiglia. L’orrore ieri notte a Ossi

Di: Alessandro Congia

L’ennesima lite con l’ex compagno, la cieca e morbosa gelosia di lui, appassionato di culturismo e conosciuto col soprannome di “Big Jim”, la coltellata inferta senza pietà alla sua ex, Zdenka Krejcikova, 41enne originaria della Repubblica Ceca, davanti agli occhi delle due figliolette, terrorizzate. Poi, la fuga, in auto, a bordo della sua potente Bmw: Francesco Fadda, 45 anni, pregiudicato, già noto alle forze dell’ordine, è stato braccato dai Carabinieri che da ieri notte gli davano la caccia. Ennesimo femminicidio in Sardegna, nel Sassarese, dove ancora una volta, protagonista della furia omicida, è la violenza contro una donna e di riflesso, la cattiveria di chi ha agito senza scrupolo.

I militari del Comando Provinciale di Sassari lo hanno arrestato questa mattina, nei pressi del parcheggio dell’Auchan, a Sassari, dopo una precipitosa e rocambolesca fuga: a bordo della sua auto c’erano le due piccole, due gemelle di 11 anni, terrorizzate, mentre il coltello adoperato per uccidere Zdenka era stato già recuperato nel bar di Ossi dove è avvenuta l’aggressione e dove la donna si era rifugiata per cercare aiuto. Fadda è in stato di fermo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

L'orrore a Ossi