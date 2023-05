Litiga con familiare, rompe il braccialetto elettronico ed evade dai domiciliari. Arrestato 44enne

È accaduto durante la notte del 25 maggio a Dolianova

Di: Redazione Sardegna Live

Un litigio furioso e la successiva decisione di evadere dai domiciliari nonostante avesse indosso il braccialetto elettronico. È accaduto durante la notte del 25 maggio a Dolianova. L’uomo, un 44enne del luogo, nella tarda serata di ieri dopo aver discusso con un familiare, avrebbe reciso con un paio di forbici il dispositivo elettronico, presentandosi spontaneamente presso gli uffici della Stazione dei carabinieri di Dolianova.

Le forze dell’ordine della Stazione hanno arrestato in flagranza di reato di evasione il 44enne. L’uomo, come disposto dal P.M. di turno, verrà tradotto presso il Tribunale di Cagliari per essere giudicato con rito per direttissima.