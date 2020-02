Uccisa a coltellate, c’è un fermo da parte dei Carabinieri

L’uomo è sotto torchio, aveva il divieto assoluto di avvicinarsi alla vittima

Di: Alessandro Congia

C’è un fermo, da parte dei Carabinieri, per il delitto della 41enne, Zdenka Krejcikova, di nazionalità ceca, (nella foto, in alto), uccisa a coltellate dal suo ex compagno, col quale già in passato si erano manifestati episodi di violenza con botte e litigi ricorrenti: i militari dell’Arma lo hanno individuato e ammanettato (si tratta di un 45enne di Sorso, ma al momento del fermo si trovava in un bar, ad Usini).

Secondo una prima frammentaria ricostruzione dei fatti, l’uomo, pregiudicato, Francesco Baingio Douglas Fadda, ha incontrato la donna e ha iniziato a litigare in un bar in via Tiziano, ad Ossi, al termine dell'accesa discussione però è spuntato fuori un coltello e i fendenti, inferti senza pietà dal 45enne alla donna, hanno ferito gravemente la vittima. Zdenka Krejcikova è stata poi caricata in auto, una Bmw, (assieme alle sue due figlie che poco prima avevano assistito al dramma della loro madre), dal suo stesso aguzzino, che poi si è allontanato velocemente dal luogo del litigio.

L’allarme è stato lanciato quasi subito al 112 da numerosi cittadini della zona: Zdenka Krejcikova è stata trovata poi in casa di un anziano (pare si tratti di un conoscente del pregiudicato), in via Spinoza, ma i soccorsi del 118 si sono rivelati: la vittima aveva già perso molto sangue ed è morta. La caccia al killer ha dato immediati riscontri, col fermo del presunto aggressore avvenuto all'alba di quest'oggi: Fadda è tuttora piantonato ed interrogato sul gravissimo episodio di femminicidio, l'ennesimo, in Sardegna.