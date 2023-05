Castiadas. Esce fuori strada e si ribalta su un fianco, trasportato in ospedale con elisoccorso

L’incidente stradale è avvenuto in località Monte Gruttas

Di: Redazione Sardegna Live

Intervento da parte dei Vigili del Fuoco, intorno alle 10 di questa mattina, in una strada di collegamento con l'area periferia del comune di Castiadas (Sud Sardegna), in località "Monte Gruttas. Per cause ancora da accertare, un uomo alla guida di un mini-autocarro (ape poker) è andato fuori strada. Dopo l’impatto, il veicolo si è ribaltato su un fianco e l’uomo è rimasto ferito.

Sul posto è intervenuta la squadra di pronto intervento "8A" del distaccamento di San Vito dove gli operatori Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale.

Il conducente è stato soccorso e trasportato in ospedale dal personale sanitario con l'elicottero dell'elisoccorso inviato sul posto dal servizio territoriale di emergenza. Sul posto anche i Carabinieri per gli accertamenti e i rilievi di legge.