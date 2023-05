Sassari. Inaugurazione della mostra “SI PUO’ VINCERE!” per il benessere fisico e psicologico

Redazione Sardegna Live

Partendo dal tema forte del tumore e della malattia, le studentesse e gli studenti del Liceo artistico e musicale Foiso Fois hanno elaborato una propria riflessione affidando ai lavori l’espressione della condizione emotiva, delle difficoltà, del superamento della malattia e della solidarietà. Hanno quindi dato vita ad una esposizione, esito finale del progetto PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) che verrà inaugurata sabato 27 maggio nella sala ex biblioteca/ sala conferenze dell’EXMA’ dal titolo “Si può vincere”. Tale mostra nasce dall’incontro tra l’associazione Sinergia femminile e il Liceo artistico e musicale nell’ambito degli interventi di informazione e di sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione per la salute e il benessere fisico e psicologico di ognuno.

Le attività didattiche e di formazione si sono svolte nell’ arco di circa 5 mesi e hanno previsto azioni di formazione scientifica, tra cui l’incontro con l’oncologa dottoressa Enrichetta Valle, relativamente alla promozione della diagnosi e della cura del tumore del seno e dell’educazione alla salute. Importanti anche le azioni di formazione artistica con il dialogo con gli artisti Francesco Amadori, Rossana Corti, Ilaria Gorgoni, Angelo Liberati, Enrica Sirigu.

Sono state coinvolte le classi 3D, 3E, 4E, 4F indirizzo Arti Figurative, coordinate dalle professoresse Stefania Mele, Marina Putzolu, Rita Atzori, Maria Paola Porcu e Tania Re, per l’elaborazione di opere riferibili alle discipline grafico-pittoriche e plastico-scultoree; la classe 3A indirizzo Architettura e Ambiente, coordinata dalla professoressa Laura Zanini, per lo studio dell’allestimento; la classe 3B indirizzo Grafica, coordinata dalla professoressa Barbara Ardau, per la comunicazione.

Il coordinamento generale dell’iniziativa è delle professoresse Luisa Peralta e Maura Quartu del Liceo Foiso Fois e del presidente Maria Francesca Pisu e del vicepresidente Anna Maria Massetti dell’Associazione Sinergia femminile.

La mostra sarà visitabile sabato 27 dalle ore 10.30 alle ore 20 e domenica 28 dalle ore 9 alle 20