Sassari. Luca Sanna non ce l’ha fatta: aveva avuto un incidente lo scorso 16 aprile

Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social

Di: Redazione Sardegna Live - Foto Fb Luca Sanna

Grande commozione a Sassari per la morte di Luca Sanna, il 51enne sassarese ricoverato all’ospedale Santissima Annunziata dal 16 aprile scorso.

Il suo cuore ha smesso di battere nel pomeriggio di ieri.

Luca aveva perso il controllo della sua moto in via Caniga ed era finito contro un muro. Trasportato al nosocomio dal personale sanitario del 118 ed era stato sottoposto a un intervento. Si è spento dopo oltre un mese di lotta per la vita.

Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social. “Il suo cuore ha smesso di battere, ma un cuore che ha toccato così tante vite continuerà a vivere in coloro che amava. Ricorderò sempre il tuo sorriso e la tua spensieratezza”, scrive un amico. “Ciao Luca, è veramente un dispiacere non incontrati più” e ancora: “Mi stringo al dolore della famiglia. Mi dispiace immensamente. Che la terra ti sia lieve, riposa in pace Luca”.