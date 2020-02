Eroina e cocaina in casa: arrestato 30enne disoccupato

I carabinieri hanno trovato e sequestrato 160 grammi di eroina e quasi 50 di cocaina

Di: Redazione Sardegna Live

Un disoccupato di 30 anni di Cagliari è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari della stazione di San Bartolomeo hanno tenuto d’occhio per un po’ Michael Corso, il suo atteggiamento li ha insospettiti e sono quindi entrati in azione.

Nel corso dei controlli l’uomo, pregiudicato, ha estratto dalla tasca un pacchetto di cellophane termosaldato contenente 50 involucri con 6,5 grammi di eroina, un secondo pacchetto sempre con 50 involucri con 5,8 grammi di cocaina. In altri due involucri invece c’erano altri 2,1 grammi di cocaina suddivisi in 22 dosi e 5,4 grammi di eroina divisa in 41 involucri.

I controlli sono stati estesi anche nella sua abitazione: qui i carabinieri hanno trovato e sequestrato 160 grammi di eroina e quasi 50 di cocaina, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e circa 400 euro.