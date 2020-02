Maltratta la moglie e lei lo denuncia: arrestato un 53enne

La donna dopo aver sopportato a lungo si è rivolta ai carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live

Non ce l’ha fatta più. Non poteva più sopportare i maltrattamenti del marito e si è rivolta ai carabinieri. Una donna qualche giorno fa si è recata in caserma di Tertenia e ha denunciato il marito violento.

I militari dopo una rapida attività d’indagine condotta dalla direzione della Procura della Repubblica del tribunale di Lanusei, ha arrestato l’uomo, con precedenti, concedendogli gli arresti domiciliari. Dovrà rispondere del reato di maltrattamenti in famiglia. La donna è stata ospitata da una persona di fiducia.

I Carabinieri del Comando provinciale di Nuoro invitano tutte le donne vittime di violenze di genere affinché trovino il coraggio di aprirsi e raccontare i soprusi subiti.