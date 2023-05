2 GIUGNO| Ad Atzara una magica serata tra ottimi vini e lo spettacolo dell’illusionista Nikolas Albanese

Non mancherà la musica con il gruppo “Dilliriana”, che animerà i balli e coinvolgerà tutti coloro che vorranno vivere nel cuore del Mandrolisai una serata indimenticabile

Di: Redazione Sardegna Live

Prendono il via ad Atzara le serate speciali all’insegna dell’ottimo vino, dell’intrattenimento e della musica, organizzate dal Centro Commerciale Naturale dell’accogliente borgo del Mandrolisai circondato da vigneti, in stretta collaborazione con il Comune e con il sostegno della Regione Sardegna.

Venerdì 2 giugno, alle ore 19, nel Salone Parrocchiale si terrà lo spettacolo “Fantasmagorie” di Nikolas Albanese, giovane illusionista, stand up comedian e prestigiatore italiano.

L’obiettivo del 27enne è stupire e intrattenere il pubblico “regalando emozioni e ricordi destinati a durare nel tempo”. Così, lui stesso, presenta lo spettacolo che porterà in scena ad Atzara: “Nel tentativo di diventare qualcuno, un giovane mago si rende conto di un fatto bizzarro: le carriere degli illusionisti si assomigliano incredibilmente. Sedetevi comodi e osservate per un’ora il destino di un prestigiatore, dal latte materno al pensionamento. Cosa lo attende sulla strada per il successo?”.

Al termine dello spettacolo seguirà la degustazione degli eccellenti vini delle cantine di Atzara, i cui produttori e produttrici rappresentano fortemente il legame con la tradizione e con il territorio.

Sarà l’occasione, tra una chiacchiera e l'altra, anche per assaporare e conoscere i prodotti locali: dai salumi ai formaggi, al pane ai dolci tipici.

Non mancherà la musica con il gruppo “Dilliriana”, che animerà i balli e coinvolgerà tutti coloro che vorranno vivere nel cuore del Mandrolisai una serata indimenticabile.

Il Centro Commerciale Naturale di Atzara, nella persona della presidente Isabella Troncia, ringrazia il Comune di Atzara “per il supporto organizzativo, il parroco don Patricio Kuncewicz per l’ospitalità e i soci che hanno supportato l’evento”.