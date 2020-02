Martin Mystère: nell’ultimo numero anche Alghero

Il famoso detective arriva nella Riviera nel Corallo per una sua indagine

Di: Antonio Caria

C’è anche Alghero nell'ultimo numero di Martin Mystère interamente dedicato alla Sardegna.

Il volume, intitolato "Il segreto dei Mamuthones", vede il famoso detective arrivare nella Riviera del Corallo nell’ambito di una sua indagine.Atterra all'aeroporto, arriva in ospedale, soggiorna in albergo, percorre la via Carlo Alberto.