Oristano. Ubriaco picchiava la moglie, familiari denunciano e lui finisce in manette

La donna aveva segni di percosse su braccia e gambe, per il 48enne sono scattate le manette

Di: Redazione Sardegna Live

Un 48enne di Oristano è stato arrestato dopo aver aggredito in preda ai fumi dell'alcol la moglie, provocandole diverse ferite. Nei suoi confronti è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare in carcere con l'accusa di maltrattamenti in famiglia.

Precedentemente, dopo una prima separazione dalla compagna e una prima denuncia, i due si erano riappacificati tornando insieme, concependo anche un figlio. Tuttavia, recentemente, a causa dei problemi con l'alcol, l'uomo avrebbe ripreso a picchiare la moglie.

Dopo un secondo allontanamento della donna, lo stesso avrebbe anche preso di mira il nuovo compagno di lei, danneggiando le loro auto. Alla fine, a far scattare le indagini condotte dalla squadra mobile sono stati i familiari della vittima.

La vittima, infatti, non ha mai trovato il coraggio di denunciare la condotta violenta del marito. Gli agenti l'hanno fatta visitare trovando i segni delle percosse su braccia e gambe, così per il 48enne sono scattate le manette.