Battista Cualbu confermato alla guida di Coldiretti Sassari

Insieme al nuovo direttivo rimarrà in carica per i prossimi 5 anni

Di: Redazione Sardegna Live

Riconferma al vertice della sezione comunale Coldiretti Sassari: Battista Cualbu, già presidente regionale e del Nord Sardegna dell’associazione, è stato rieletto all’unanimità questa mattina dall’assemblea riunita a Sassari. Cualbu, insieme al nuovo direttivo, rimarrà in carica per i prossimi 5 anni.

Quello odierno rappresenta un altro appuntamento di Coldiretti Nord Sardegna, impegnata nella serie di rinnovi territoriali che l’associazione sta portando avanti in queste settimane. Precedentemente a quella di Sassari erano state già effettuate le elezioni alla sezione di Arzachena, con la riconferma di Leonardo Muzzu e a Coldiretti Donne Impresa, con l’elezione di Maria Grazia Murrocu.

"Ringrazio l’assemblea e i soci per avermi rinnovato la fiducia. Il lavoro fatto in questi anni, grazie al contributo di tutti, ha permesso all’associazione di crescere costantemente, di dare risposte alle nostre tante aziende socie e di portare a termine progetti importanti - commenta dopo l’elezione Cualbu - il mandato che si apre proseguirà certamente nel solco dell’ottimo lavoro già svolto e con la promessa di mantenere sempre alto l’impegno per continuare a essere al fianco delle nostre aziende che in Coldiretti Sassari sapranno trovare sempre un punto di riferimento”.

Complimenti al rieletto presidente anche da parte del direttore di Coldiretti Nord Sardegna, Ermanno Mazzetti. “Siamo sicuri che anche per i prossimi 5 anni l’associazione sotto la guida di Battista Cualbu, saprà offrire sempre il massimo supporto ai soci e soprattutto puntare al rinnovamento - sottolinea - i giovani agricoltori, come dimostrato anche dall’ampia partecipazione all’ultimo appuntamento di Thiesi organizzato da Coldiretti Giovani Impresa, sono sempre presenti nella nostra associazione e ne rappresentano il futuro, così come per quello di tutto il settore”, conclude Mazzetti.