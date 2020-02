Galtellì. Tzia Peppedda Catgiu spegne 100 candeline: l’augurio del sindaco

La nonnina ha indossato la fascia tricolore e ha partecipato alla messa insieme alla sorella 92enne

Di: Redazione Sardegna Live

Galtellì in festa per i cento anni di Maria Giuseppa Catgiu. La nonnina insieme ai figli, alla sorella 92enne, a tutti i parenti, all’amministrazione comunale e i compaesani ha partecipato alla messa in suo onore celebrata dal parroco don Ruggero Bettarelli. Il primo cittadino Giovanni Santo Porcu le ha fatto indossare la fascia tricolore e le ha donato una targa con incisa la frase “Alla concittadina Maria Giuseppa Catgiu, per la lunga vita trascorsa nella nostra comunità e per aver condiviso con tutti conoscenza, esperienze e amore. Tantissimi auguri per i tuoi 100 anni dall’amministrazione comunale”.

Il sindaco ha rinnovato gli auguri anche sulla sua pagina Facebook: «Un secolo di storia, che parte dalla prima guerra mondiale fino ai giorni nostri. Sofferenze, sacrifici e duro lavoro il pane quotidiano, ma anche gioie grazie a tre figli e un marito che pochi anni fa è venuto a mancare. Nonostante tutto zia Peddedda conserva la lucidità e una discreta salute e lo spirito eterno della maternità ancora vivo nei confronti della sorella Francesca, 92enne oggi con precario stato di salute, presente comunque e dopo tanti anni insieme. Noi Auguriamo ancora a zia Peddedda tanti altri anni sereni con nuovi traguardi di vita e come dice lei " A piaghrere de su Sennore».