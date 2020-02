Incidente stradale nel quartiere di Villanova: ferito il conducente 81enne

L’anziano è stato trasportato al Brotzu in codice rosso

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale questa sera nel quartiere Villanova a Cagliari. Un 81enne cagliaritano era alla guida di una Mercedes classe A. L’anziano percorreva la via Sant'Alenixedda e all'altezza della via Pais, ha urtato una lancia Ypsilon in sosta alla sua destra.

L’uomo ha proseguito la sua corsa e si è allontanato verso via Bacaredda per svoltare poi in via Tiziano. Arrivato all'altezza della via Pacinotti ha tamponato una Range Rover, condotta da una 39enne, che si era fermata per consentire l'attraversamento dei pedoni. L’81enne è rimasto ferito.

Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 che ha provveduto ad accompagnare l’uomo, in codice rosso, al pronto soccorso dell'ospedale Brotzu dove è stato sottoposto a varie visite. Sul posto la polizia locale per i rilievi di legge.