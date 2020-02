Il sindaco di Tortolì riconfermato presidente del Consiglio comunale

In apertura di Consiglio Massimo Cannas ha manifestato solidarietà al presidente del consorzio industriale

Di: Redazione Sardegna Live

Il consiglio comunale si è riunito questa mattina nell'aula consiliare di via Mameli, all'ordine del giorno la votazione per la discussione sul presidente del Consiglio e del suo vice, come da richiesta di convocazione del consiglio comunale presentata dai consiglieri comunali di minoranza.

La seduta si è aperta con la lettura da parte del sindaco Massimo Cannas di un manifesto di solidarietà al presidente del consorzio industriale Matteo Frate, al cda e a tutti i dipendenti, per l'atto intimidatorio subìto nei giorni scorsi.

L’intera maggioranza ha poi manifestato la volontà di mantenere l'assetto attuale con il sindaco presidente del Consiglio, come previsto dalle disposizioni legislative per i comuni sotto i 15 mila abitanti.



La seduta è stata disertata dai consiglieri di minoranza, che con una nota hanno annunciato di "astenersi dal partecipare al consiglio poiché non è stata richiesta la discussione ma l'elezione del presidente e del vice presidente''. L’unico seduto ai banchi dell’opposizione è stato Marcello Ladu che ha votato contro il dispositivo.



Il vice sindaco e assessore agli Affari generali Lara Depau prima di presentare la delibera ha voluto fare una premessa dei fatti storici: ''Nove giorni dopo l'insediamento del consiglio comunale, il 3 luglio 2019, la minoranza ha protocollato una prima richiesta di convocazione del consiglio per l'elezione di questa figura. Una nostra risposta è stata data con una nota scritta il 30 luglio 2019, ulteriori risposte verbali in altre sedute di consiglio. In seguito a queste risposte esaustive è stata comunque reiterata la richiesta da parte della minoranza''.

L'assessore Depau ha quindi illustrato i riferimenti normativi che disciplinano l'elezione del presidente del Consiglio: ''La legge regionale 10/2011 stabilisce che nei comuni con popolazione pari o inferiore a 15 mila abitanti il consiglio comunale è presieduto dal Sindaco. La più recente legge regionale 2/2016 disciplina che i consigli comunali - se previsto dallo statuto - possono essere presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri. Da queste due norme emerge che l'elezione del Presidente del Consiglio, scelto tra i suoi componenti, è meramente facoltativa e non vincolante''.

L'amministrazione comunale ha perciò votato il mantenimento dell'attuale assetto con il consiglio comunale presieduto dal sindaco.