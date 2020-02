Incidente all’ingresso di Tortolì: grave un centauro

Intorno alle 14 un’auto si è scontrata con uno scooter. Necessario l’intervento dell’elisoccorso

Di: Redazione Sardegna Live

Brutto incidente all’ingresso di Tortolì, in via Pirastu. Nell’incidente sono rimasti coinvolti uno scooter e un’auto. Lo scontro è stato violento: ad avere la peggio è stato il motociclista che è stato sbalzato sull’asfalto. I soccorsi sono stati allertati immediatamente.

Le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravi. Sul posto il personale del 118 che hanno richiesto l’intervento dell’elicottero. Gli operatori dell’Areus si sono calati con il verricello. Il giovane è stato trasferito, in codice rosso, al San Francesco di Nuoro. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche gli agenti di polizia.