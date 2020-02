Fa drogare 13enne e ne abusa: 20enne in manette

E' successo in Gallura, il giovane arrestato dai carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live

Un 20enne di un paese della Gallura è finito in manette con l'accusa di aver abusato di una 13enne e detenere cocaina ai fini di spaccio.

A far scattare le manette sono stati i carabinieri, Secondo quanto trapelato, i due si frequentavano da tempo quando i genitori della minore, preoccupati dall'allontanamento di casa a sorpresa della figlia, hanno contattato i militari.

La ragazzina è stata ritrovata in strada in stato confusionale. I carabinieri l'hanno accompagnata in ospedale dove sarebbe risultata positiva alla cocaina. Secondo il racconto riferito dalla stessa, dopo aver assunto la droga, avrebbe avuto un rapporto sessuale con il giovane.

Così i carabinieri si sono precipitati a casa del ragazzo, dove avrebbero rinvenuto decine di grammi di cocaina. L'arrestato, difeso dall'avvocato Brunilda Sanna Mucaj, sarà interrogato oggi dal gip nel carcere di Nuchis.