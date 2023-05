Esercitazione militare a Decimomannu: in visita per la fase finale sottosegretaria Rauti

L'esercitazione "Joint Stars", spiega Rauti, "vuol dire rafforzare l'interoperabilità e fare sistema, anche per fronteggiare le emergenza, non solo in ambito militare"

Di: Redazione Sardegna Live

La sottosegretaria alla Difesa, senatrice Isabella Rauti, si è recata oggi nella base militare di Decimomannu per partecipare alla fase conclusiva dell'esercitazione multinazionale, multi-dominio, interforze e inter-egenzia "Joint Stars 23".

La Joint Stars, spiega Rauti "vede gli assetti più pregiati delle Forze armate italiane impegnati in addestramento congiunto con gli altri corpi dello Stato e con i Paesi dell'Alleanza atlantica". "'Joint' - ha aggiunto - vuol dire rafforzare l'interoperabilità e fare sistema, anche per fronteggiare le emergenza, non solo in ambito militare; questa edizione, la prima dopo la pandemia, ha un significato ancora più ampio e inclusivo perché è stata coinvolta la popolazione locale in alcune iniziative culturali, sportive e di beneficenza".

Partecipanti all'esercitazione, in totale, oltre 5.000 unità tra militari e personale civile, nonché studenti di quattro Università italiane impiegati come consiglieri politici giuridici, mediatici e per le questioni di genere. Impiegati inoltre 900 mezzi terrestri, aerei e navali. "Particolare attenzione - ha proseguito la sottosegretaria - è stata dedicata alla tutela ambientale, attraverso il coinvolgimento di esperti e la predisposizione di piani specifici per salvaguardare il territorio e il patrimonio naturalistico di una delle più belle isole d'Italia. La 'Joint stars' oltre ad essere un'importante occasione di addestramento e di confronto rappresenta un'opportunità per avvicinare la popolazione alle Forze armate e favorire la diffusione di una cultura più ampia e corretta della difesa e della sicurezza".

Insieme alla senatrice presenti anche sottosegretario Matteo Perego di Cremnago, il capo di stato maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, il capo di stato maggiore dell'Esercito, generale di corpo d'armata Pietro Serino, il comandante generale della Guardia di finanza Andrea De Gennaro, il comandante operativo di vertice interforze, generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo e l'ispettore nazionale del corpo militare volontario della Croce rossa italiana, generale Gabriele Lupini.