Conad chiede la Cassa Integrazione per 435 lavoratori sardi, tra commessi e cassieri

Sindacati temono l’ennesimo taglio occupazionale, dopo la comunicazione allarmante del presidente di “Margherita Distribuzione spa”, Antonio Brianti

Di: Alessandro Congia

La missiva, che porta il nome in calce di Antonio Brianti, “padre” di Margherita Distribuzione spa”, parla chiaro e mette in luce una situazione di crisi nella Penisola e in Sardegna per il gruppo Conad: al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ai sindacati Cgil, Cisl e Uil, è stato detto in particolare che nell’Isola è necessario avviare la Cassa Integrazione per oltre 400 lavoratori (sui punti vendita sardi, 435 lavoratori su 725 saranno oggetto degli ammortizzatori sociali), su un totale di 5.300 presenti sull’intero territorio nazionale: “Domani a Roma avremo un confronto tra le parti a livello unitario, come sindacati di categoria – commenta Cristiano Ardau, Uil-Tucs – la procedura di acquisizione Conad e Auchan, è stata gestita male fin dal principio, oltre al dramma di Air Italy in Sardegna ora c’è questo ennesimo incubo occupazionale, francamente – aggiunge Ardau – vorremo comprendere se tutto ciò è l’ennesima anticamera del licenziamento o cos’altro”.

*** Notizia in aggiornamento ***