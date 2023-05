Sorgono. Cade rovinosamente al suolo: motociclista in ospedale con elisoccorso

L'uomo, straniero, è stato trasferito al Brotzu di Cagliari

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale intorno alle 12 di questa mattina sulla sp 7 a Sorgono, in località Iscubas, in prossimità del bivio per Tascusi.

Per cause ancora da accertare un motociclista di 68 anni di nazionalità tedesca ha impattato contro il suolo riportando lesioni varie.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sorgono, un'ambulanza del servizio 118 e l'elisoccorso per il trasferimento del motociclista all'ospedale Brotzu di Cagliari.

Presente anche una pattuglia dei Carabinieri per i rilievi.