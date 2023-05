Aggredisce la compagna, un uomo fermato a Porto Rotondo

Schiaffi e calci al termine di una lite in un residence

Di: Redazione Sardegna Live

Una violenta lite con schiaffi e calci avrebbe avuto come protagonista una coppia questa mattina a Porto Rotondo.

Uno straniero è stato fermato dai Carabinieri della Stazione di Olbia all'interno di un residence dove si trova con la sua compagna. Tra i due sarebbe scoppiata una violenta lite prima verbale, poi degenerata in atti di violenza da parte dell'uomo nei confronti della donna.

Gli uomini dell'Arma, giunti sul posto, hanno cercato di riportare alla calma l'uomo che avrebbe continuato ad andare in escandescenza e sono stati costretti a portarlo in caserma in attesa delle disposizioni dell'autorità giudiziaria che dovrà decidere sulla convalida dell'arresto. L'uomo non aveva nessun precedente penale.