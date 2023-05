A San Teodoro via i contenitori di rifiuti in centro

Dal 1° giugno conferimento della differenziata in ecocentro

Di: Redazione Sardegna Live

Il comune di San Teodoro si prepara all'assalto del turismo di massa. Dall'1 giugno al 30 settembre, l'amministrazione ha deciso in via sperimentale di eliminare i contenitori del porta a porta che ogni sera i cittadini del centro sono tenuti a mettere all'esterno per il ritiro l'indomani mattina. Ci sarà infatti la possibilità di conferirie i rifiuti la sera stessa in un ecocentro vicino, presenti gli operatori per il controllo di quanto smaltito.

Le zone interessate sono via Lu Luccio e via Campania. In questo modo il comune conta di migliorare la pulizia e il decoro urbano e di limitare drasticamente il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti di passaggio e dello spargimento accidentale o volontario.

La sindaca Rita Deretta punta anche ad aumentare la consapevolezza dei cittadini sul tema rifiuti e ad aumentare le percentuali di raccolta differenziata, che nel 2022 ha raggiunto l'80,5%. Un progetto necessario per un comune che da giugno a settembre vede crescere in modo vertiginoso la quantità di immondizia prodotta: nel 2022 si è passati dalle 123 tonnellate al mese nei periodi non interressati dai grandi flussi turistici, alle oltre 1.500 tonnellate del solo mese di agosto. Se il progetto sperimentale funzionerà, il prossimo anno sarà esteso su altre vie del centro cittadino.