Al via il concorso per 35 vigili urbani a tempo indeterminato: pronto il bando del Comune

Ecco come poter partecipare

Di: Alessandro Congia

“La città aveva necessità urgente di nuovi agenti di Polizia Municipale e di creare nuovi posti di lavoro. Ecco come poter cogliere una opportunità, partecipando al concorso pubblico per esami per 35 posti a tempo indeterminato di istruttore agente di Polizia municipale. Una notizia più che positiva, sia per gli agenti attualmente in servizio e sia per la ‘forza lavoro’ che andrà ad incrementare le risposte ai cittadini”.

Così il commento del presidente della Commissione Politiche per la Sicurezza al Comune di Cagliari, Marcello Polastri: c’è tempo fino al 12 marzo 2020 per poter inviare istanza e poter partecipare alle selezioni, mentre su questo link diretto al sito istituzionale del Comune è possibile attingere tutta la modulistica e le info utili: https://www.comune.cagliari.it/portale/page/it/concorso_pubblico_per_35_posti_di_istruttore_agente_di_polizia_municipale?contentId=DOC22564#!#articolo-par-doc