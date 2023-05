Castelsardo. Sigilli all’ex orfanotrofio sulla spiaggia di Lu Bagnu

L'edificio, completamente fatiscente, è invaso dai rifiuti e costituisce un pericoloso rifugio per vagabondi

Di: Redazione Sardegna Live - foto Ansa

Sigilli dei carabinieri del Noe di Sassari all'ex orfanotrofio Sacro Cuore sulla spiaggia Ampurias, a Lu Bagnu, frazione di Castelsardo. I militari, guidati dal comandante Giuseppe Iovene, hanno posto sotto sequestro la struttura, abbandonata da anni e diventata un pericolo per l'ambiente e per l'incolumità delle persone.

L'edificio, completamente fatiscente, è invaso dai rifiuti e costituisce un pericoloso rifugio per vagabondi. Il blitz rientra nella campagna del Noe Sardegna Bella 2023 che coinvolge tutto il nord dell'Isola per verificare e mettere in sicurezza i siti potenzialmente inquinanti e pericolosi.