Centinaia di giocattoli sprovvisti di marchio Ce sequestrati a Tempio

Operazione congiunta di Agenzia delle dogane e Polizia locale

Di: Redazione Sardegna Live

Un centinaio di prodotti, tra giocattoli e maschere da sub, sprovvisti della marcatura Ce, delle relative avvertenze o istruzioni in lingua italiana e recanti, in alcuni casi, la marchiatura CE non conforme sono stati sequestrati a Tempio Pausania nel corso di un'operazione congiunta dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli e della Polizia locale.

Il blitz è scattato in un negozio della cittadina gallurese: alcuni giocattoli hanno violato le normative in materia di sicurezza dei prodotti destinati ai bambini e la normativa europea. Sono state elevate due sanzioni amministrative da un minimo di 1.500 euro a un massimo di 10.000 euro, per i giocattoli, e da un minimo di 3.000 a 18.000 per le maschere da sub.