Carbonia. Incidente mortale sulla Pedemontana: la vittima è un 24enne

Scontro tra un’auto e un furgone: grave una donna, coinvolti due bambini e un altro minorenne

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente mortale sulla Pedemontana (SP2) tra Carbonia e Villamassargia. Un giovane di 24 anni ha perso la vita questo pomeriggio dopo uno scontro frontale tra un’auto e un furgone.

L’incidente è avvenuto all'altezza del cavalcavia per la frazione di Tanì. Anche una donna a bordo della stessa auto è rimasta gravemente ferita nello scontro ed è stata trasportata dall'elicottero al Brotzu in codice rosso. Coinvolte nell'incidente altre quattro persone: tra loro anche due bambini e un altro minore, trasportati in codice rosso (per dinamica dello scontro) in ospedale, ma non in gravi condizioni. Il 118 ha inviato l'elisoccorso, la medicalizzata di Carbonia, la medicalizzata di Iglesias, 3 mezzi di base.

I soccorsi dell'equipe medicalizzata e del personale arrivato con l'elicottero sono arrivati subito sul posto, ma per il giovane non c'è stato niente da fare. Sul furgone erano presenti tre bambine di 9, 5, 3 anni che vengono centralizzate in questo momento al Brotzu, per dinamica, tutte in codice rosso. Sono stabili. Per la più grande sospetta frattura di clavicola. Il padre delle bambine è stato indirizzato all'Aou Cagliari per sospetta frattura di femore e lesioni al bacino.