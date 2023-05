Prorogata allerta maltempo in Sardegna. A Dorgali pioggia incessante: 100 mm solo oggi

La sindaca invita i cittadini a "a evitare passaggi in sottovie e sottopassi in quanto potrebbero allagarsi repentinamente"

Di: Redazione Sardegna Live

Allerta gialla prorogata sino alla mezzanotte di domani in Sardegna da parte della Protezione civile. Piogge scroscianti nell'isola, in particolare nel Nuorese, dove particolarmente colpita è Dorgali, che da stamattina fa i conti con l'acqua incessante. Il Comune registra la più alta percentuale di pioggia caduta in giornata: circa 100 millimetri.

La sindaca Angela Testone ha diramato un comunicato per chiedere ai suoi concittadini di fare attenzione. I punti più critici riguardano l'elevato livello raggiunto dal fiume Cedrino, la circonvallazione a valle del paese dove è caduta tanta pioggia e la galleria che da Dorgali porta a Cala Gonone, in cui sono intervenuti preventivamente i tecnici dell'Anas che hanno liberato un canale interno al tunnel gonfio d'acqua.

La Protezione civile monitora: "Si invitano tutti i cittadini a evitare passaggi in sottovie e sottopassi in quanto potrebbero allagarsi repentinamente - si legge nell'avviso della sindaca -. Inoltre è opportuno moderare la velocità dei mezzi a causa della ridotta visibilità e al manto stradale reso scivoloso dalla pioggia. Effettuare una sosta in piazzola o in un luogo sicuro durante le fasi più intense dell'evento".