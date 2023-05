Assemini. Quattro auto distrutte in raid incendiario

Fiamme divampate attorno alle 23.30 di ieri

Di: Redazione Sardegna Live - foto da Facebook

Raid incendiario, la scorsa notte, ad Assemini. Intorno alle 23:30 quattro macchine, due in via Marche e altre due in una traversa della stessa strada ma a pochissimi metri, sono state date alle fiamme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i carabinieri che indagano su quanto avvenuto.