Meteo: ultima ondata di maltempo, poi arriva l'estate

Un nuovo ciclone porterà piogge intense nel weekend anche in Sardegna, ma con la prossima settimana arriverà anche un anticipo di estate

Di: Arianna Zedda, foto Fanpage

Non si placa l'ondata di maltempo in Italia e in particolare in Emilia Romagna dove prosegue l'allerta meteo rossa. Un nuovo ciclone piogge porterà intense nel weekend anche su Sardegna , Piemonte, Sicilia e Calabria.

Buone nuove però riscontreranno la prossima settimana, quando da lunedì il meteo vedrà un netto miglioramento grazie all'arrivo di un anticlone che porterà un anticipo di tenuta con temperature fino a 30 gradi .

L'ultima ondata di perturbazioni del fine settimana potrebbe essere l'ultima di un mese tempestoso: dal primo maggio scorso infatti " abbiamo avuto almeno 4 violente perturbazioni con 15 giorni di pioggia su 19. Con il weekend saliremo a 17 giorni su 21 di tempo instabile e più fresco della media .