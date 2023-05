Guspini: ruba soldi e abbigliamento da un albergo, nei guai un 42enne

Il bottino è stato recuperato dai militari nell’abitazione dell'uomo che è finito in manette

Di: Arianna Zedda

I Carabinieri di Guspini nelle scorse ore hanno arrestato un 42enne del luogo che ieri si era introdotto all'interno di una struttura ricettizia del paese dove aveva rubato dalla cassa della hall 230€ in contanti e capi di abbigliamento in esposizione nella struttura, per un valore complessivo di 3mila euro.

