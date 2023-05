Auto contro furgone a Porto Torres, due in pronto soccorso

Lo scontro in via delle Vigne nel primo pomeriggio

Di: Redazione Sardegna Live

Un incidente stradale è avvenuto oggi a Porto Torres in via delle Vigne, angolo Ettore Sacchi.

Nel primo pomeriggio la squadra operativa dalla sede di Porto Torres è intervenuta per uno scontro fra un furgone e una autovettura. Sul posto è stata messa in sicurezza la zona interessata dallo scontro e i mezzi coinvolti. Conducente e passeggero sono stati accompagnati al Pronto soccorso per accertamenti.

Anche la Polizia Locale per la sicurezza delle operazioni di soccorso e viabilità.