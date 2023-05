Quartu. Arrestata sedicente cartomante accusata di estorsione

Negli anni avrebbe guadagnato oltre diecimila euro per le prestazioni fornite a una cliente

Di: Redazione Sardegna Live

La Polizia di Stato ha arrestato una donna di 55 anni di Quartu Sant’Elena, sedicente cartomante, presunta autrice del reato di estorsione in danno di una concittadina di 53 anni.

Nei giorni scorsi, la presunta vittima si era presentata presso il Commissariato di Quartu per sporgere denuncia nei confronti della 55enne, alla quale si era rivolta a seguito di una situazione di disagio personale per le sue prestazioni di sedicente cartomante. Quest'ultima le avrebbe chiesto in cambio somme di denaro che variavano dai 30 euro, per la sola lettura delle carte, fino ai 300 euro per altri tipi di rituali, raggiungendo negli anni, per i servizi resi, una somma di 29.500 euro, di cui 13.500 già elargiti.

La donna resasi conto che i vari rituali posti in essere dalla 55enne non avevano sortito alcun beneficio, avrebbe deciso di interrompere ogni forma di contatto con la stessa. Quest’ultima, tuttavia, contrariata da tale condotta, avrebbe iniziato a contattarla telefonicamente e insistentemente, anche 35 volte al giorno senza ricevere risposta, nonché ad inviarle messaggi su WhatsApp dal tenore minaccioso.

Non ricevendo alcuna risposta, la presunta cartomante si sarebbe poi presentata presso la sua abitazione aggredendola fisicamente, pretendendo 16.000 euro quale debito da saldare per le prestazioni ricevute. La denunciante, in quella circostanza, sarebbe riuscita a richiedere l’intervento della Polizia, ma nel frattempo la controparte si era dileguata.

Nei giorni successivi, secondo quanto ricostruito, la 53enne ha ricevuto ulteriori richieste telefoniche di denaro, accompagnate da altrettanti messaggi di minacce, qualora non avesse saldato il suo debito. Vista la situazione, la donna ha deciso di incontrare la presunta cartomante, presso un esercizio pubblico di Quartu Sant’Elena, per consegnarle una iniziale somma pattuita pari a 250 euro. In quest’ultima circostanza, gli investigatori del Commissariato di Quartu Sant’Elena hanno organizzato un apposito servizio nei pressi del luogo di incontro. Una volta avvenuto lo scambio di denaro, la 55enne è stata fermata e condotta in Commissariato dove al termine degli accertamenti è stata arrestata per il reato di estorsione.

I fatti accertati dagli investigatori della Polizia di Stato sono stati sottoposti alla valutazione del G.I.P. che a seguito dell’udienza con rito direttissima tenutasi nella mattinata odierna, ha convalidato l’arresto senza l’applicazione di misure cautelari.