Accoltellò un 35enne in spiaggia a Olbia, trapper romano va ai domiciliari

Elia17Baby torna a casa. E' accusato di aver ferito gravemente un 35enne di Sassari nella spiaggia di Marinella la scorsa estate

Di: Redazione Sardegna Live

Elia Di Genova lascerà il carcere dove è detenuto da oltre nove mesi per andare agli arresti domiciliari. Si tratta del trapper romano noto come Elia17Baby, 26 anni, accusato di aver aggredito un 35enne di Sassari, Fabio Piu, la notte del 14 agosto 2022 sulla spiaggia di Marinella (Olbia).

A concedergli di rientrare a casa il nuovo giudice per le indagini preliminari di Tempio Pausania, Claudio Cozzella, nominato dopo che la Corte d'appello di Sassari ha accolto la richiesta di ricusazione del precendente gip avanzata dagli avvocati difensori dell'imputato, Pietro e Gian Maria Nicotera, per un pregiudizio nei confronti del trapper.

Per Cozzella, Di Genova ha mantenuto in carcere un comportamento corretto, compatibile con la nuova misura di custodia attenuata. "La decisione è da noi accolta con molta soddisfazione perché dimostra che il giudice intende, non in maniera sommaria, stabilire l'esatto accadimento dei fatti, senza nulla togliere alla gravità dell'episodio, e all'effettiva responsabilità del Di Genova che si è sempre dichiarato innocente", commentano gli avvocati della difesa.

A causa dell'aggressione subita e della pugnalata alla schiena, con lesioni alla spina dorsale, Fabio Piu si trova ancora su una sedia a rotelle, impossibilitato a camminare autonomamente. Si tornerà in aula il 13 giugno prossimo, nello stesso giorno potrebbe essere emessa anche la sentenza.