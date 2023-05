Il 24 giugno il Pride di Cagliari "contro ogni forma di fascismo e oppressione"

Un cammino che parte sabato 20 maggio a Quartu con una fiaccolata contro l'omofobia

Di: Redazione Sardegna Live

Un cammino che parte sabato 20 maggio a Quartu, con una fiaccolata contro l'omofobia, e si concluderà il 24 giugno con il Sardegna pride a Cagliari.

La grande manifestazione per le libertà e i diritti delle persone gay, lesbiche, transgender e queer, promossa dal coordinamento sardo delle realtà LGBTQIA+, arriverà al culmine di una trentina di appuntamenti (marce, mostre, dibattiti).

È il calendario della Queeresima 2023 presentato oggi a Quartu. Un'edizione, come spiegano i promotori delle manifestazioni, dedicata al "tema delle oppressioni, delle repressioni e alle strategie di lotta contro ogni forma di fascismo".

Carlo Cotza, portavoce di Arc, ha sottolineato che "questa situazione rischia di frenare il processo di crescita dei diritti". Sabato partenza da piazza IV novembre a Quartu. "L'avanzare in questo periodo storico delle destre e delle riemergenti forme di fascismo in molte parti del mondo - questo il manifesto del programma - deve essere motivo di preoccupazione per tutte le persone che credono nei valori della democrazia, dell'uguaglianza e dell'inclusione, e ci deve mettere all'erta e spronare a non abbandonare le nostre battaglie ma, anzi, a intensificarle in ogni ambito della società civile".

"Se in Italia e in Sardegna questa è una minaccia quotidiana (che purtroppo sta diventando concreta non solo con annunci propagandistici, ma con atti di governo), basta portare lo sguardo oltreconfine per renderci conto che in tanti paesi l'odio e la discriminazione sono parte integrante del discorso pubblico e governativo".

Il pride quest'anno ritorna a Cagliari con una novità: un villaggio con banchetti, cibo e bevande al Parco della musica di Cagliari aperto due giorni prima della grande marcia che concluderà il programma. Alla presentazione anche Cinzia Carta, assessora del comune a Pubblica Istruzione, Sport, Innovazione, Politiche di Genere e LGBT. "Si continua un percorso iniziato due anni e mezzo con attività di formazione e coinvolgimento delle associazioni - ha detto - felici che quest'anno Queeresima inizi proprio da Quartu".