Ruba materiale per la bardatura dei cavalli, sorpreso dai carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live

Nelle primissime ore del 17 maggio, i Carabinieri della Stazione di San Sperate hanno denunciato un 50enne del luogo, disoccupato e con precedenti.

I militari, impegnati in un servizio di prevenzione, hanno proceduto al controllo di una Fiat Punto condotta dal 50enne, all’interno della quale avrebbero rinvenuto vario materiale per la bardatura di cavalli sulla cui provenienza l’uomo non avrebbe saputo dare indicazioni.

Dagli accertamenti eseguiti dai Carabinieri sarebbe emerso come il materiale rinvenuto, di proprietà di un 61enne, era stato rubato nella tarda serata del 16 maggio in località “Su Pauli”.

La refurtiva interamente recuperata è stata restituita all’avente diritto, mentre il 50enne dovrà rispondere del reato di ricettazione dinanzi all’Autorità Giudiziaria.