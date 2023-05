Santa Teresa Gallura, Giagoni (Lega): "Riaprire la caserma Guardia di Finanza"

Di: Arianna Zedda

" Il territorio di Santa Teresa Gallura, dal 2016, è stato privato della caserma della Guardia di Finanza . Questo presidio interessava la provincia di Olbia-Tempio e, oltre a Santa Teresa, i comuni di Aglientu, Trinità D'Agultu e Badesi, ricompresi poi nella circoscrizione di altri reparti e tenenze, con inevitabili ripercussioni nella gestione dei controlli sia in materia fiscale, sia di ordine pubblico ", a dichiararlo è Dario Giagoni , deputato della Lega.

" Lo stabile dove era sita la caserma è ormai totalmente abbandonato, e sul territorio, specialmente nel periodo estivo, si registrano fenomeni di commercio illecito di prodotti contraffatti, abusivismi di varia natura e rave party non autorizzati. Per questo ho rivolto una interrogazione al ministero competente al fine di sapere se alla luce di tale situazione, non ritenga opportuno riconsiderare la chiusura della Caserma precedentemente operativa nel Comune di Santa Teresa Gallura ", conclude Giagoni.