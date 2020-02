Brutto incidente stradale al Poetto, un automobilista finisce in ospedale. VIDEO

Sul posto i Vigili del Fuoco, 118 e Polizia Municipale

Di: Alessandro Congia

Due le auto coinvolte, una Fiat Panda e una Fiat 500, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza i mezzi e la sede stradale, sul litorale Poetto: su richiesta pervenuta alla sala operativa 115, la squadra di pronto intervento "2A" dei Vigili del Fuoco del Comando è intervenuta intorno alle 15 per un brutto tamponamento stradale dove per cause ancora da accertare due autovetture sono rimaste coinvolte in un incidente, un ferito soccorso dagli operatori sanitari inviati con un'ambulanza dal servizio di emergenza del 118.

Gli operatori della squadra VVF hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale, di cui una delle autovetture provvista di impianto a gas gpl. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale per gli accertamenti e i rilievi di legge.

