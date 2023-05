Nasconde 2 pistole illegali negli scarponi: 20enne arrestato a Siamanna

Operazione della squadra mobile in un’abitazione: indagini in corso

Di: Redazione Sardegna Live

Aveva occultato all’interno degli scarponi che teneva in camera da letto due pistole illegali e numerose munizioni.

Lo hanno scoperto gli investigatori della squadra mobile perquisendo l'abitazione di un 20enne di Siamanna, nell'Oristanese. Il giovane non ha fornito alcuna spiegazione sulla provenienza delle armi ed è stato arrestato.

Le due pistole, una delle quali aveva il numero di matricola cancellato, erano perfettamente funzionati. Sequestrati anche 50 proiettili. Il 20enne si trova ora in cella a Massama. Sono in corso le indagini per stabilire la provenienza della armi.