È inutile a dire! L’Isola ama Jacopo Cullin

Col sold out del 14 maggio a Nuoro, l'attore e comico conclude le tappe isolane della tournée

Di: Enrico Bessolo, foto Fb Jacopo Cullin

Sipario! Luci! Ed ecco tre musicisti sullo sfondo, una scrivania, uno psicologo ed un puff, pronto ad accogliere Salvatore Pilloni. Dopo i meritati applausi, tenetevi pronti: da un lato Gabriele Cossu, dall'altro Salvatore Pilloni, seguito dal signor Tonino e poi da Angioletto Biddi ‘e Proccu, vi terranno compagnia per due ore, facendo ora ridere ora riflettere.

È inutile a dire! è (oltre all’esclamazione di chi conosce Jacopo e magari ha già assistito ad un suo show) il titolo dello spettacolo scritto - nel 2018 - da Jacopo Cullin, attore, regista e comico cagliaritano, con l’intento di esplorare ma anche di riflettere - con sottile ironia e delicata comicità - sulle dinamiche relazionali che caratterizzano il nostro tempo: società liquida, fragilità delle relazioni e la costante crisi esistenziale, tra paure e nevrosi, che pervade l’essere umano.

Accompagnano gli attori in scena i musicisti Matteo Gallus al violino, Riccardo Sanna alla fisarmonica e Andrea Lai al contrabbasso

Per questo tour primaverile, Jacopo esordisce il primo maggio al Teatro Verdi di Sassari, sfiorando un sold out che realizza ben due volte nella sua Cagliari, il 6 e 7 maggio al Teatro Lirico, dopo una grandiosa tappa al Teatro Ambra Jovinelli di Roma, il 3 maggio.

L’attore ha salutato la sua isola, dove il suo precedente tour aveva registrato il sold out in ogni tappa, al Teatro Eliseo di Nuoro - anch’esso tutto esaurito - e chiuderà la tournée al Teatro Manzoni di Milano, il 9 giugno.

“Siamo andati in letargo per l’inverno ma in primavera torniamo a Teatro con una nuova sfida”, aveva commentato Cullin. “Portare questo spettacolo anche a Roma e Milano, in due teatri così prestigiosi, è molto emozionante, proveremo a far ridere anche fuori dall’isola. Non vediamo l’ora!”.