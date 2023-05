Salvatore, scomparso a Capoterra. Aiutiamoli a cercarlo

Dell'uomo, 54 anni, si sono perse le tracce sabato mattina. Ecco i dettagli

Di: Redazione Sardegna Live

Un uomo di 54, Salvatore Lai, è scomparso da una Rsa di Capoterra all'alba di sabato 13 maggio.

L'uomo, affetto da disturbo psichiatrico per cui è in costante cura e segue una precisa terapia farmacologica, potrebbe aver cercato di raggiungere la propria precedente residenza a Cagliari (zona via della Resistenza). Al momento della scomparsa indossava una tuta sportiva nera con la sigla "NY" bianca sul giubbino (come da foto).

L'avvocato Gianfrancesco Piscitelli, presidente di Penelope Sardegna, ha diffuso un appello sul web "alla disponibilità di chiunque possa averlo visto e sia in grado di fornire indicazioni utili al suo ritrovamento. Salvatore, privo dei suoi farmaci, potrebbe trovarsi in serie difficoltà. Per questo va trovato subito".

La Prefettura di Cagliari ha già attivato il Piano Provinciale Ricerca Scomparsi e tutte le forze dell'ordine, Vigili del fuoco e Protezione Civile sono stati allertati.