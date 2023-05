Incendio in un camping a Palau

In fiamme un pergolato adibito a cucina. Intervento dei Vigili del fuoco

Di: Redazione Sardegna Live

Intorno alle 14 i Vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti in un camping di Palau per l'incendio di un pergolato adibito a cucina. La squadra ha messo in sicurezza alcune bombole di Gpl e bonificato l'area. Non si registrano feriti. Sul posto anche gli agenti della Forestale.