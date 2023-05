Cagliari. Un altro extracomunitario sorpreso a bivaccare in zona rossa: scatta decreto di espulsione

Intervento degli agenti del nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale di Cagliari

Di: Redazione Sardegna Live

Continua l’attività di contrasto al degrado della Polizia Locale di Cagliari. Questa mattina, gli agenti del nucleo di Pronto Intervento hanno sanzionato un extracomunitario pluripregiudicato e irregolare sul territorio dello Stato per la violazione di bivacco in una delle zone individuate come “rossa” del nuovo Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana. Nei suoi confronti è stato emesso anche un ordine di allontanamento.

Inoltre, tramite contatti intercorsi con l’ufficio Immigrazione, è stato notificato un secondo decreto di espulsione nonostante fosse già stato notificato un primo ordine pochi giorni fa. L’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati commessi.