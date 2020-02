Due fratelli scomparsi a Dolianova, il disperato appello della sorella

Da domenica pomeriggio non si hanno notizie di Davide e MassimilianoMirabello

Di: Redazione Sardegna Live

I fratelli Davide e Massimiliano Mirabello, 40 e 36 anni, sono scomparsi da domenica pomeriggio a Dolianova. A diffondere sul web un accorato appello è la sorella dei due, Eleonora, che racconta a L'Unione Sarda: "Quel pomeriggio, appena l'ho saputo da mia cognata, la compagna di Massimiliano, ho pensato che sarebbero tornati da un momento all'altro. Invece di sera ancora nulla, quindi ho sporto denuncia a Roma, dove abito con le mie sorelle"

La donna ha così deciso di raggiungere l'Isola per "seguire da vicino". Erano le 15,30 di domenica, racconta, quando "Davide è uscito di casa con la sua macchina. Al rientro è passato davanti alla casa di un signore col quale da tempo non correva buon sangue".

Secondo quanto riportato si sarebbero verificati nel tempo una serie di litigi, il cane di Davide fatto ritrovare ammazzato davanti alla porta di casa, e uno scambio di accuse e denunce che avevano avvelenato i rapporti. "Questo signore, al passaggio di Davide, domenica pomeriggio, ha sputato per terra in segno di disprezzo. Mio fratello ha chiamato Massimiliano che è subito uscito di casa per raggiungerlo. Questo è quanto mi ha raccontato la compagna di Massimiliano". Da quel momento sono scomparse le tracce dei due. Inutili i tentativi di contattarli telefonicamente: il cellulare di Davide risulta spento, Massimiliano lo aveva lasciato a casa.

Ieri, la compagna di Massiliniano, ha presentato denuncia in Questura "e dopo aver chiamato la Protezione Civile per andare a cercarli nei nostri terreni, i carabinieri stanno svolgendo le indagini".

Gli scomparsi sono di origine calabrese. Massimiliano si era trasferito a Dolianova per amore e, una volta trovato lavoro e sistematosi in Sardegna, aveva invitato Davide a raggiungerlo. Insieme lavoravano i campi e curavano una vigna.