Incidente sulla 131 al km 41,600

Coinvolta solo una vettura. Alle prime ricostruzioni, una sbandata imprevista del conducente

Di: Enrico Bessolo

Un incidente accaduto verso le 17.30 sulla statale 131 Carlo Felice -al chilometro 41,600- causa lievi rallentamenti.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente dell'auto, una fiat 500 colore amaranto, ha improvvisamente sbandato per cause ancora da accertare, urtando lo spartitraffico sul lato sinistro per poi girarsi su se stesso. Non son stati al momento segnalati feriti gravi.

Sul posto due auto dei carabinieri per i rilievi e la gestione del traffico, oltre ad un mezzo del soccorso stradale.