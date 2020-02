Paura nella sede della Cgil: quadro elettrico in fiamme

Nessun danno alla struttura e nessun impiegato è rimasto ferito

Di: Redazione Sardegna Live

Quadro elettrico in fiamme negli uffici della Cgil di Tortolì. Ieri mattina nella sede di via Baccasara a Tortolì gli impiegati hanno lasciato le loro scrivanie per scappare per strada. L’allarme alla centrale dei vigili del fuoco è scattato immediatamente. Sul posto i pompieri del distaccamento di Tortolì che hanno domato le fiamme, bonificato e rimesso in sicurezza l’edificio.

L’incendio è stato provocato dal cattivo funzionamento dell’impianto elettrico. A parte le pareti annerite dal fumo non si sono registrati danni alla struttura e per i dipendenti solo un grande spavento, non è stato necessario l’intervento del personale medico.