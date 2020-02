Ecco le nuove poltrone “day hospital” per i malati dell’Oncologico: il bellissimo regalo di Strangeforlife

Lui è Daniele Strano, 46enne, istruttore di canoa: tanti eventi targati "Strangeforlife" per concepire la bellissima iniziativa. Raccolti circa 26mila euro devoluti all’ospedale Businco

Di: Alessandro Congia

“Ho il piacere di invitarvi alla consegna delle 12 poltrone acquistate grazie alle energie che tutti quanti noi abbiamo sviluppato. Questo è l’atto conclusivo di un idea durata 2 anni. Ci sarà anche una rappresentativa dello scorso anno ! Spero abbiate il piacere di venire e indossare ancora una volta le t-shirt di questa fantastica avventura. Vi aspetterò per le 15:30 al Businco Oncologico di via Jenner a Cagliari”.

Un bellissimo post che riecheggia sui social e che annuncia una bellissima ed importante iniziativa di solidarietà: arrivano le poltrone per il day hospital per i malati dell’Oncologico.

Nata dall’idea di Daniele Strano di unire amore per la Sardegna, è lo sport con la solidarietà. Nell’edizione 2019 una squadra di 8 testimonial percorreranno 350 km in kayak per sensibilizzare il pubblico sul tema del cancro e raccogliere fondi da destinare all’ospedale oncologico di Cagliari. Risultato? Ecco 12 poltrone nuovissime di zecca che saranno finalmente utilizzabili dai pazienti.

“Vogliamo sensibilizzare quante più persone possibili sul tema del cancro – è scritto anche sul sito strangeforlife.it - e dimostrare che insieme possiamo superare le difficoltà e raggiungere risultati concreti nella lotta contro la malattia”.

Il bellissimo gesto

A cosa serviranno le nuovissime poltrone? Ai malati che fanno chemioterapia, al 5° piano del nosocomio Businco Oncologico, che potranno adoperarle con semplicità in quanto comodissime ed automatizzate. Un bellissimo regalo alla città di Cagliari da questa associazione, la Strangeforlife, che è riuscita ad unire sport – solidarietà e amore verso chi ne ha bisogno.