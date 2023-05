Iglesias, atti vandalici in cimitero: “Un incubo, non sappiamo come difenderci”

“Abbiamo denunciato e fatto presente la situazione in cimitero e al sindaco ma la risposta è sempre la stessa: ‘non possiamo fare nulla’” dice una cittadina

Di: Alessandra Leo

Hanno visto i fiori posti con amore e dolore sulla tomba del proprio caro a pochi mesi dalla sua morte, buttati per terra, dentro loculi vuoti e nel cassonetto vicino alla lapide senza la minima pietà, come a voler fare un dispetto crudele.

Un gesto di indicibile inciviltà che si è ripetuto più volte presso il cimitero di Iglesias e che sembra aver preso di mira una famiglia: “Da quando è morto mio padre stiamo vivendo una situazione da incubo, portiamo i fiori sulla tomba e qualche giorno dopo li ritroviamo buttati per terra, nei loculi vuoti e nel cassonetto vicino alla sua lapide” afferma ai microfoni di Sardegna Live una cittadina.



Oltre la sofferenza per la perdita di una persona cara, un ulteriore motivo di dolore e soprattutto la frustrazione per il fatto che questi atti vandalici si ripetano senza riuscire a trovare i responsabili.



“Ci è successo per 5 volte in un anno, abbiamo fatto presente la situazione in cimitero e al sindaco ma la risposta è sempre la stessa: ‘non possiamo fare nulla’ – prosegue la donna – Abbiamo sporto denuncia presso i Carabinieri anche se loro stessi ci hanno detto essere una questione di competenza del Comune o di chi si occupa della sicurezza”.



“A parte la denuncia, non sappiamo più come difenderci. Abbiamo chiesto che venissero messe telecamere considerato che la zona interessata è proprio davanti all’ingresso secondario che dà sulla campagna, da cui chiunque può entrare e uscire indisturbato” dice la cittadina.

Una situazione veramente assurda a cui sembra non esserci soluzione per ora: “Non si tratta di una questione di competenza del Comune, tanto che c’è una denuncia per danneggiamento, quindi se ne devono occupare i Carabinieri” ha comunicato il sindaco Mauro Usai a Sardegna Live.